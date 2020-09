Hotel Gagarin è il film stasera in tv domenica 6 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hotel Gagarin film stasera in tv: cast

La regia è di Simone Spada. Il cast è composto da Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D’Amico, Philippe Leroy, Caterina Shulha, Tommaso Ragno, Simone Colombari, Marco Todisco, Hovhannes Azoyan, Paolo De Vita, Marjan Avetisyan.

Hotel Gagarin film stasera in tv: trama

Un gruppetto di italiani squattrinati e un po’ spiantati, tra i quali un professore appassionato di cinema russo e sceneggiature, un fotografo indebitato, un elettricista impegnato in lavori salutari e una prostituta, si ritrova ad essere assoldato da un sedicente produttore per realizzare un film nelle lande innevate dell’Armenia. Una proposta ha tutta l’aria di essere l’occasione di una vita, la porta verso il successo a lungo atteso, che i quattro accettano senza riserve capitanati da Valeria, l’organizzatrice.

Una volta giunti nel freddo e isolato Hotel Gagarin in Armenia, improvvisamente nel Paese scoppia la guerra, e i cinque sono obbligati da ordini militari a restare chiusi nella struttura, isolati dal resto del mondo, mentre il produttore sparisce con tutti i finanziamenti. Insomma le premesse per una brutta avventura ci sono tutte, eppure la situazione grottesca e spiacevole presto si trasforma in un’occasione di ritrovare la spensieratezza e la gioia perdute.

Hotel Gagarin streaming

Hotel Gagarin streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Hotel Gagarin film stasera in tv: trailer

