L’ORA DELLA VERITA’ ULTIMA PUNTATA. Domenica 6 settembre 2020 torna su Canale 5 la serie tv tratta dal noir Le temps est assassin di Michel Bussi. Scopri trama e anticipazioni sull’ultimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’ora della verità ultima puntata: trama e anticipazioni 6 settembre 2020

L’ora della verità episodio 8. Grazie all’abile difesa di Clotilde, Orsu viene scarcerato e la conduce nel luogo dove Palma viene tenuta prigioniera; Cervone tenterà in tutti i modi di fermarla. Clotilde decide di andare a riprendere la figlia Valentine dai nonni, ma la ragazza è stata portata via poco prima da Cervone. Palma intanto riesce a liberarsi e a uscire dal covo, ma accecata dal sole precipita in un burrone.

L’ora della verità episodio 9. Dopo aver letto la lettera lasciatagli dal padre prima di morire, Stéphane va da Cassanu per chiedere spiegazioni. Siamo alla resa dei conti. L’omertà e le convinzioni sbagliate hanno portato a coprire omicidi e decisioni sbagliate: una donna innocente è stata segregata per venticinque anni sulla base di ipotesi e false convinzioni.

