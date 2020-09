Nella tana dei lupi è il film stasera in tv domenica 6 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nella tana dei lupi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Den of Thieves

DATA USCITA: 22/02/2018

GENERE: Azione, Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Christian Gudegast

CAST: Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent

DURATA: 140 minuti

Nella tana dei lupi film stasera in tv: trama

Mentre sta progettando una rapina alla Federal Reserve di Los Angeles, un ladro resta incastrato tra due diverse bande di criminali, tutto sotto gli occhi di un vice sceriffo che si rivela essere un furfante.

Nella tana dei lupi recensione

Nella tana dei lupi segna il debutto alla regia di Christian Gudegast. L’attore ha già partecipato alla scrittura della sceneggiatura di alcuni film (Il risolutore e Attacco al potere 2) e si è occupato oltre che della regia anche della sceneggiatura, insieme a Paul Scheuring, e della produzione, con Mark Canton, Ryan Kavanaugh e Tucker Tooley.

Il ricco cast è formato da Gerard Butler, nei panni di Nick Flanagan, da Curtis “50 Cent” Jackson nel ruolo di Levi, uno dei tre criminali e da Pablo Scheuring e O’Shea Jackson Jr. che sono gli altri due mebri della banda. Nel cast è presente anche il campione di UFC Max Holloway nei panni di Bas, uno dei ladri. Film d’animazione con molti colpi di scena. Consigliato agli amanti del genere.

Nella tana dei lupi film stasera in tv: curiosità

Il 13 febbraio 2018 è stato annunciato il sequel del film interpretato sempre da Gerard Butler, 50 Cent e O’Shea Jackson Jr. e con la regia di Christian Gudegast . Produttori Tucker Tooley, Mark Canton e Alan Siegel.

Le musiche del film sono di Cliff Martinez (Traffic di Steven Soderbergh e The Neon Demon di Nicolas Winding Refn).

Nella tana dei lupi streaming

Nella tana dei lupi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Nella tana dei lupi film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

