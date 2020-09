LINCOLN RHYME EPISODI 7 SETTEMBRE. Torna lunedì 7 settembre 2020 su Italia 1 la serie tv targata NBC ispirata al best seller di Jeffery Deaver con la prima stagione in italiano. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Lincoln Rhyme: trama episodi 7 settembre 2020 su Italia 1

Lincoln Rhyme episodio 7 Requiem. Amelia trova un vecchio biglietto scritto dal Collezionista di ossa, indirizzato alla madre della prima vittima. Quando la squadra, grazie alle intuizioni di Lincoln, individua il posto della sepoltura della vittima, il cadavere è scomparso. La caccia al Collezionista viene sospesa per risolvere il caso di un attentatore che fa saltare in aria gli appartamenti di proprietà di una coppia priva di scrupoli. Il Collezionista ha rinchiuso in cantina la moglie Danielle, che cerca disperatamente di convincerlo a lasciarla andare e scappare in Colorado.

Lincoln Rhyme episodio 8 Peccato originale. La figlia di un potente uomo politico sparisce durante la campagna elettorale del padre. La richiesta di un riscatto fa pensare che si tratti di una ritorsione nei confronti del candidato, ma le indagini della squadra di Lincoln Rhyme portano ad una soluzione diversa. Un’intuizione di Amelia, provoca un’improvvisa svolta nella caccia al Collezionista di Ossa. Invece di una vittima di omicidio, si cerca la vittima di un rapimento, che potrebbe essere ancora viva.

Lincoln Rhyme episodio 9 Guerra aperta. Siamo quasi al finale della caccia al Collezionista che si fa sempre più serrata, ora che l’identità dell’uomo è nota alla polizia. Il Killer mette in atto il suo piano di vendetta finale prendendo di mira le persone più vicine a Lincoln, tra cui Amelia.

Lincoln Rhyme streaming

La serie tv Lincoln Rhyme streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Lincoln Rhyme sui social

Per commentare in diretta la serie tv Lincoln Rhyme basta andare sull’hashtag ufficiale #LincolnRhyme, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

