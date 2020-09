Il diritto di contare è il film stasera in tv mercoledì 9 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il diritto di contare film stasera in tv: cast

La regia è di Theodore Melfi. Il cast è composto da Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monáe, Kirsten Dunst, Kevin Costner, Jim Parsons, Aldis Hodge, Mahershala Ali, Glen Powell, Kimberly Quinn, Olek Krupa, Ariana Neal.

Il diritto di contare film stasera in tv: trama

Negli anni ‘60 in Virginia la legge non consente alle persone di colore di vivere insieme ai bianchi. Nei luoghi pubblici ci sono zone riservate a loro: uffici, toilette, mense, sale d’attesa, bus sono rigorosamente separati. In questo periodo tre brillanti scienziate, donne e di colore, Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae), lavorano alla NASA in uno dei progetti più grandi della storia e cioè la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn. Anche alla NASA come da ogni parte ci sono i bagni per i neri relegati in un’aerea dell’edificio lontano da tutto, le zone ristoro per i neri dove bevono il loro caffè… Anche qui le persone di colore, seppur scienziati sono disprezzati più o meno sottilmente.

Le tre scienziate formano un fenomenale team di matematiche e ingegneri, sono donne e sono nere. Il loro gruppo fa da supervisione al progetto, naturalmente senza che ciò venga riconosciuto né tanto meno reso noto pubblicamente. Le tre donne non solo saranno un pezzo importante del progetto che ribaltò la Corsa allo Spazio galvanizzando il mondo intero, ma hanno il coraggio di battersi contro le discriminazioni riuscendo pian piano ad imporsi sull’arroganza di colleghi bianchi e dei superiori. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Il diritto di contare streaming

Il diritto di contare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il diritto di contare film stasera in tv: trailer

