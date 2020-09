Nati con la camicia film stasera in tv 9 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Nati con la camicia è il film stasera in tv mercoledì 9 settembre 2020 in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nati con la camicia film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Avventura, Commedia

ANNO: 1983

REGIA: Enzo Barboni

CAST: Bud Spencer, Terence Hill, Buffy Dee, David Huddleston, Riccardo Pizzuti, Faith Minton, Susan Teesdale, Dan Fitzgerald, Dan Rambo, Al Nestor, Woody Woodbury, Christina Troples

DURATA: 100 Minuti

Nati con la camicia film stasera in tv: trama

Rosco Fraker è un vagabondando squattrinato che si muove su pattini a rotelle e fa il ventriloquo. Un giorno incontra Doug O’Riordan, un ex-detenuto appena uscito di prigione. I due si conoscono in un bar. Un camionista presente all’interno del locale offende Doug e scoppia una rissa. Rosco non si tira indietro anche perché ad offendere l’ex detenuto è stato proprio lui usando la sua capacità di ventriloquo. In questo modo il vagamento si è vendicato del camionista che gli aveva negato un passaggio quasi investendolo. Dopo la rissa i due, a seguito di una serie di fraintendimenti, rubano un camion, ma vengono bloccati dalla polizia.

I due riescono a scappare e vengono scambiati per due agenti segreti della CIA, gli agenti Mason e Steinberg. Ricevono da parte della Cia l’incarico di svolgere una missione pericolosissima. Allettati dalla prospettiva di guadagnare un milione di dollari, i due iniziano a indagare sul malvagio K1, che ha ideato un complotto per conquistare il mondo con lo scopo di sgominare l’organizzazione criminale comandata da questo pazzo…

Nati con la camicia film stasera in tv: curiosità

Si tratta del tredicesimo film dei 16 interpretati dalla coppia d’oro del cinema Bud Spencer e Terence Hill.

E’ stato l’ultimo film in cui Terence Hill è stato doppiato da Pino Locchi. Da qui in avanti la sua voce è diventata quella di Michele Gammino.

Bud Spencer e Terence Hill guidano una Lincoln Continental Mark 3 Convertible dorata datata 1958.

Nati con la camicia streaming

Nati con la camicia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Nati con la camicia film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

