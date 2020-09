The Good Doctor 3 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della terza stagione mercoledì 9 settembre 2020. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor 3 trama episodi 9 settembre 2020

The Good Doctor 3X17 Ossessione. Per la seconda una volta, Lea rifiuta Shaun, specificandone, però, il motivo: è per via del suo autismo, qualcosa che il ragazzo non può certo “aggiustare”. Shaun ha il cuore in pezzi. Nel frattempo, Park è alle prese con suo figlio Kellan, giunto in città, i cui attacchi di panico sembrano peggiorare. Claire, invece, su consiglio di Melendez, accetta di uscire con un vecchio amico. Sul fronte professionale, Shaun, Melendez e Claire seguono il caso di Alice Gottfried, affetta da una rara patologia alle ghiandole surrenali. La procedura standard sarebbe la rimozione, ma Alice rifiuta. Sarà Shaun a trovare una via alternativa. Andrews, Morgan e Park, invece, si occupano di Wes Keeler, un insegnante di sopravvivenza specializzato nel trattare giovani a rischio. In seguito a una puntura di cactus, l’uomo ha sviluppato un insufficienza renale e necessita di un trapianto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor 3 trama episodi 9 settembre 2020

The Good Doctor 3X18 Delusioni. Dopo la batosta subita da Lea e dopo un’assenza di tre giorni, Shaun torna al lavoro. Insieme a Claire e Melendez, il giovane medico si occupa di Finn, affetto da difficoltà respiratorie. Un’operazione metterà le cose a posto, ma Finn dovrà vedersela con le conseguenze di una vita amorosa “libertina”. Una delle sue due ragazze viene a conoscenza dell’altra e gli devasta la macchina. Finn consiglia a Shaun di guardarsi attorno, ci sono tanti pesci nel mare. Lui non prende il consiglio nel verso giusto, si ubriaca e progetta di vandalizzare l’auto di Lea! Peccato lei lo colga con le mani nel sacco. Park, Morgan, Lim e Andrews, intanto, si occupano di un agricoltore cui sono state riattaccate le braccia in seguito a un incidete. L’uomo, però, soffre di forti dolori. Infine, mentre Morgan confessa alla Lim della sua malattia, Claire ammette con la sua terapista di essere innamorata di Melendez.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

The Good Doctor: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv The Good Doctor basta andare sull’hashtag ufficiale #TheGoodDoctor, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Good Doctor segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Good Doctor: link utili