The Losers film stasera in tv 9 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Losers è il film stasera in tv mercoledì 9 settembre 2020 in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Losers film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Losers

DATA USCITA: 23 luglio 2010

GENERE: Azione, Avventura, Drammatico

ANNO: 2010

REGIA: Sylvain White

CAST: Zoe Saldana, Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans, Idris Elba, Jason Patric, Columbus Short, Holt McCallany, Peter Macdissi, Óscar Jaenada, Tuere “Tanee” McCall

DURATA: 98 Minuti

The Losers film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Basato sul fumetto omonimo di Andy Diggle, il film The Losers racconta di un gruppo d’élite delle forze speciali americane che viene mandato nella giungla Boliviana in una missione di ricerca e distruzione. La squadra: Clay (Jeffrey Dean Morgan), Jensen (Chris Evans), Roque (Idris Elba), Pooch e Cougar si trova a essere l’obiettivo di un tradimento letale istigato dall’interno da un potente nemico conosciuto solamente col nome Max. Approfittando del fatto che si presume siano morti, gli uomini combattono strenuamente per dimostrare la propria innocenza e anche saldare il conto con Max. A loro si aggiunge la misteriosa Aisha (Zoe Saldana), una bella agente con un suo piano e in grado di cavarsela egregiamente.

The Losers film stasera in tv: curiosità

Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto DC/Vertigo.

Max a volte indossa un guanto bianco o nero nella mano sinistra. Nei fumetti questo avviene perchè Max in realtà sono due gemelli, mentre nel film nasconde una brutta cicatrice.

Chris Evans, Zoe Saldana e Idris Elba sono protagonisti del Marvel Cinematic Universe rispettivamente interpretando Captain America, Gamora ne i Guardiani della galassia e Heimdall in Thor.

The Losers streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

