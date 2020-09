Tutti contro tutti film stasera in tv 9 settembre: cast, trama, streaming

Tutti contro tutti è il film stasera in tv mercoledì 9 settembre 2020 in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tutti contro tutti film stasera in tv: cast

La regia è di Rolando Ravello. Il cast è composto da Rolando Ravello, Kasia Smutniak, Marco Giallini, Stefano Altieri, Raffaele Iorio, Agnese Ghinassi, Lidia Vitale, Flavio Bonacci, Antonio Gerardi, Hedy Krissane, Zahira Berrezouga, Luca Lombardi, Mario Bovenzi, Paolo Sassanelli, Massimiliano Bruno.

Tutti contro tutti film stasera in tv: trama

Al settimo piano di una palazzina popolare e multietnica vive Agostino, sposato con Anna e padre di due figli, Lorenzo e Rocco. E’ il giorno della comunione del primo. E’ un giorno di festa e, per l’occasione, dopo la cerimonia, Agostino ha pensato di organizzare a casa un piccolo rinfresco con la sua famiglia, quella del cognato e con nonno Rocco. Una brutta sorpresa attende l’allegra combriccola di ritorno dalla chiesa. La porta di casa ha una serratura diversa. L’appartamento è stato occupato da altri. Da estranei. E’ la guerra: Agostino rivuole la sua casa, ne ha diritto. Deciso a non arrendersi, l’uomo avvia una tragicomica battaglia che finirà per coinvolgere tutto il condominio.

Tutti contro tutti streaming

Tutti contro tutti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tutti contro tutti film stasera in tv: trailer

