CHICAGO MED 4 EPISODI 10 SETTEMBRE 2020. Arriva su Italia 1 giovedì 10 settembre 2020 la quarta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 4 trama episodi 10 settembre 2020 su Italia 1

Chicago Med 4 trama episodio 8 Le mie regole del gioco. Marc Jones e la figlia di due anni Abigail vengono investiti da un’auto. Entrambi sono gravi. I medici, rianimando il padre si accorgono del tatuaggio che ha sul petto che dice: “non rianimare”. Will fa comunque di tutto per salvargli la vita, anche se le speranze di risveglio sono minime. Abigail non sopravvive e la donazione dei suoi organi e’ possibile solo se l’ospedale, alla morte del padre, farà istanza per diventare tutore della bambina. Natalie insiste perchè Will lasci andare il padre, ma lui non ne vuole sapere. E’ una corsa contro il tempo e i due medici entrano in forte conflitto.

Chicago Med 4 trama episodio 9 La morte ci separa. Al pronto soccorso arriva un uomo con un coltello conficcato nel torace. Si scopre che la responsabile è Amber la moglie che soffre di allucinazioni causate da un tumore al cervello e non riconosce più il marito. E’ il giorno delle nozze fra Will e Natalie ma Will viene rapito da Tim, il figlio di Ray Burke, che lo porta dal padre che ha dei gravi problemi di equilibrio. Will scoprirà che ha un’emorragia al cervello. Will e’ costretto ad operarlo con dei mezzi di fortuna.

Chicago Med 4 trama episodio 10 Siamo tutti soli. Una sparatoria al di fuori dell’ospedale ferisce April e crea il caos nel Pronto Soccorso. Will ritorna dopo un periodo nel Programma Protezione Testimoni. Charles e Elsa hanno uno scontro emotivo. Ava è riluttante a partecipare a un evento in onore di Connor.

Chicago Med 4 streaming

Chicago Med 4 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

