NERO A METÀ 2 PRIMA PUNTATA. Giovedì 10 settembre 2020 torna su Rai 1 la fiction con Claudio Amendola con l'inedita seconda stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento.

Nero a Metà 2 prima puntata: trama e anticipazioni 10 settembre 2020

Nero a Metà 2 prima puntata episodio 1 A cuore aperto. Durante la cerimonia di promozione di Malik e di Olga, un SUV sperona un’auto del trasporto organi allo scopo di sottrarre il cuore destinato a una paziente di 16 anni. La Carta invia subito sul posto Malik. Nel frattempo, poco distante, avviene un incidente. Ancora un SUV uccide l’agente Paolo Moselli.

Nero a Metà 2 prima puntata episodio 2 Per cosa si muore. Carlo prosegue le indagini sulla morte di Paolo, visto che è stato dimostrato che questa non ha nulla a che fare con l’estorsione legata al cuore. Si fa consegnare da Marta il cellulare e il computer del figlio e li affida ad Olga per avere un resoconto. Carlo chiede aiuto alla sua informatrice di fiducia, Ottavia.

