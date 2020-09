Tre Manifesti a Ebbing Missouri è il film stasera in tv giovedì 10 settembre 2020 in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tre Manifesti a Ebbing Missouri film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

DATA USCITA: 11 gennaio 2018

GENERE: Thriller

ANNO: 2017

REGIA: Martin McDonagh

CAST: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

DURATA: 115 minuti

Tre Manifesti a Ebbing Missouri film stasera in tv: trama

Mildred Hayes (Frances McDormand) è una madre che cerca disperatamente di ottenere giustizia per sua figlia, vittima di omicidio. La donna dopo mesi trascorsi senza passi in avanti nelle indagini sull’omicidio di sua figlia, decide di dare inizio ad una lotta contro i poliziotti della cittadina che non svolgono le indagini in maniera competente. Deve trovare un modo per sollecitare le indolenti forze dell’ordine. Sulla strada che porta in città, la madre furente noleggia tre grandi cartelloni pubblicitari sui quali piazza una serie di messaggi polemici rivolti al capo della polizia William Willoughby (Woody Harrelson). Lo stimato sceriffo di Ebbing prova a far ragionare la donna, ma la donna non desiste. Interviene anche il vice Dixon (Sam Rockwell), che è un uomo immaturo e dal temperamento violento e aggressivo. La lotta personale di Mildred si trasforma in una guerra senza esclusione di colpi e…

Tre Manifesti a Ebbing Missouri recensione

La trama racconta una storia che si avvicina a un vero dramma shakespeariano. Racconta un dolore umano sconfinato che è senza luogo e senza tempo: quello di una madre che vuole vendicare la figlia violentata e uccisa. Frances McDormand interpreta questo personaggio in maniera splendida, da grande attrice qual è. Riesce a mostrare il dolore palpitante della donna e nello stesso tempo la determinazione e la sua forza d’animo senza confini. Persino le movenze e la camminata che usa aggiungono crudezza al personaggio richiamando l’atteggiamento e il modo di camminare degli uomini duri e pronti a tutti come i cow boy. Tra gli altri attori del cast degno di nota è l’interpretazione di Sam Rockwell nei panni del folle e razzista vice sceriffo Jason Dixon, e quella di Woody Harrelson di cui è emersa la capacità di essere capace di rappresentare con efficacia la tenerezza del suo personaggio.

Tre Manifesti a Ebbing Missouri film stasera in tv: curiosità

La pellicola ha vinto tra Golden Globe 2018 durante la serata che si è svolta l’8 gennaio a Beverly Hills. Le statuette vinte sono quella come Miglior Film Drammatico, Migliore attore non protagonista a Sam Rockwell e Migliore attrice protagonista a Frances McDormand. SCOPRI TUTTI GLI ALTRI PREMIATI

Il film è stato presentato in concorso alla settantaquattresima edizione della Mostra del Cinema di Venezia dove si è aggiudicato il premio per la migliore sceneggiatura, al Festival di Toronto e al Festival di San Sebastian.

Il regista Martin McDonagh è un famoso autore teatrale. Ha origini irlandesi e si è occupato di regia cinematografica negli ultimi dieci anni. È noto nel mondo del cinema soprattutto per aver diretto In Bruges e 7 psicopatici.

La trama del film racconta una storia nata da una idea del regista durante un viaggio negli Stati Uniti. Martin McDonagh infatti ebbe l’ispirazione durante un viaggio fatto 18 anni fa vide lungo la strada alcuni cartelloni pubblicitari simili a quelli di Tre manifesti.

Tre Manifesti a Ebbing Missouri streaming

Tre Manifesti a Ebbing Missouri streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Tre Manifesti a Ebbing Missouri: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=hSxEGQM8J6s

