A History of Violence film stasera in tv 11 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

A History of Violence è il film stasera in tv venerdì 11 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

A History of Violence film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 16 dicembre 2005

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2005

REGIA: David Cronenberg

CAST: Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt, Ashton Holmes, Heidi Hayes, Steve Arbuckle, Kyle Schmid, Sumela Kay, April Mullen, Greg Bryk, Morgan Kelly, Jason Barbeck, Evan Rose, Ian Matthews, Connor Price

DURATA: 95 Minuti

A History of Violence film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Tom Stall (Viggo Mortensen) è un perfetto marito e padre di famiglia. Vive nella cittadina di Millbrook dove gestisce una tavola calda e cresce insieme alla moglie avvocato (Maria Bello) i suoi due amati figli. Ma qualcosa sta per cambiare. In un giorno come tanti due rapinatori fanno irruzione nel suo locale e lui, senza pensarci due volte, decide di reagire uccidendo i malviventi. Improvvisamente da cittadino comune diventa un eroe. Osannato e ricercato dai media come uomo modello vede la sua vita repentinamente cambiare. Lui sembra voler tornare alla classica routine ma improvvisamente in città irrompe uno strano individuo, Carl Fogarty, un boss della mafia irlandese di Philadelpia che, dopo averlo visto in tv, sembra aver riconosciuto in lui un barbaro delinquente che nel passato lo aveva privato di un occhio. Ora Tom dovrà pensare a difendere la sua famiglia.

A History of Violencefilm stasera in tv: curiosità

La pellicola è tratta dalle storie a fumetti di John Wagner e Vince Locke.

Il film ha ricevuto due candidature agli Oscar 2006, una per la sceneggiatura non originale e l’altra per attore non protagonista a William Hurt.

La città fittizia in cui è ambientato il film (Millbrook, Indiana) prende il nome dalla città in cui il film è stato effettivamente girato (Millbrook, Ontario, Canada). Le scene ambientate a Philadelphia sono state girate a Toronto, in Canada.

A History of Violence streaming

A History of Violence streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

A History of Violence film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Wi-cPZWWtkY&ab_channel=thecultbox

