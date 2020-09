Panariello Conti Pieraccioni lo show stasera in tv: anticipazioni e streaming

Stasera in tv venerdì 11 settembre 2020 va in onda Panariello Conti Pieraccioni lo show, spettacolo che il trio ha portato nei teatri italiani registrato al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Scopri anticipazioni e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Panariello Conti Pieraccioni lo show stasera in tv: anticipazioni

Negli ultimi tre anni hanno girato l’Italia in lungo e largo, il loro spettacolo teatrale ovunque ha fatto registrare sold out. E ora Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni portano “lo spettacolo dei record” anche sul piccolo schermo. Sarà l’occasione per assistere a un vero evento televisivo, a un congedo in grande stile di uno show entrato di diritto nella storia dello spettacolo italiano, grazie all’unione di tre artisti che prima di tutto sono tre amici, in grado di portare sul palco non solo il sorriso, ma anche momenti di riflessione e di emozione. Un gran varietà di cabaret tra gag, imitazioni, travestimenti e sketch.

Il loro show, nato quasi per gioco, è stato anche un atto di ringraziamento da parte del trio nei confronti del pubblico. Destinato inizialmente a calcare il palco dei più importanti teatri, è stato “costretto” presto a traslocare nei palazzetti dello sport per accontentare la richiesta del pubblico. Un attestato di stima davvero importante per Panariello, Conti e Pieraccioni che sin da subito hanno dimostrato un’alchimia incredibile per uno show che è stato anche rappresentato all’Arena di Verona. Un successo non solo di pubblico, ma anche di critica che ha elogiato il modo di porsi dei tre, che hanno fatto della simpatia, dell’ironia e dell’eleganza il must de “Lo show”, uno spettacolo che ha confermato l’affiatamento di tre uomini uniti da un’amicizia nata negli anni Ottanta e da tre carriere ricche di successo e soddisfazioni.

Panariello Conti Pieraccioni lo show streaming

Panariello Conti Pieraccioni lo show andrà in onda venerdì 11 settembre 2020 in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:15 circa. La serata sarà disponibile anche in diretta streaming da raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi volesse rivedere lo spettacolo, dopo la fine della diretta, verrà messo in replica in streaming gratuito sul sito RaiPlay. Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay, disponibile per iOS e Android.

