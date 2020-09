Adele e l’enigma del Faraone è il film stasera in tv sabato 12 settembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Adele e l’enigma del Faraone film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec

GENERE: Azione, Avventura, Giallo

ANNO: 2010

REGIA: Luc Besson

CAST: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Philippe Nahon, Nicolas Giraud, Jacky Nercessian, Laure De Clermont-Tonnerre, Gerard Chaillou, Moussa Maaskri

DURATA: 107 Minuti

Adele e l’enigma del Faraone film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Parigi 1911. La città viene sconvolta da un evento eccezionale. Un uovo di pterodattilo vecchio di 136 milioni di anni conservato in una bacheca del Giardino delle Piante si è appena schiuso. Ne è uscito un animale preistorico: uno pterodattilo. Intanto Adèle Blanc-Sec, giovane e intrepida giornalista, vuole raggiungere a tutti i costi i suoi obiettivi e per fsar questo è pronta a tutto. Decide infatti di in Egitto pronta ad affrontare incontri terribili con mummie di tuti i generi e…

Adele e l’enigma del Faraone film stasera in tv: curiosità

Le riprese sono state effettuate in diverse location: in Francia a Parigi (l’orto botanico Jardin des Plantes, la metropolitana Madeleine, Place de la Concorde, Porte-Saint-Denis e Rue de Rivoli), nel comune della Bassa Normandia Mortagne-au-Perche e nello studio cinematografico di Bry-sur-Marne, comune situato nell’Île-de-France; mentre in Egitto le riprese sono state effettuate a Il Cairo.

La colonna sonora è stata composta da Éric Serra ad eccezione del brano L’Adèle, realizzato ed eseguito da Catherine Ringer e del brano Adèle Blanc-Sec, scritto ed eseguito da Françoise Kohn.

In una scena appare una locomotiva targata SNCF – 141 TB 407, ma la SNCF (Société nationale des chemins de fer français) è nata solo nel 1938 oltre 15 anni dopo l’ambientazione del film.

Nella corte Napoleone del museo del Louvre si vede la statua di Luigi XIV realizzata da Gian Lorenzo Bernini. Ma all’epoca in cui è ambientato il film al centro della piazza c’era un piccolo giardino recintato con una statua di Léon Gambetta opera dello scultore Jean-Paul Aubé. La statua di Luigi XIV fu posizionata nella piazza del museo parigino solo alla fine del ventesimo secolo.

Adele e l’enigma del Faraone streaming

Adele e l’enigma del Faraone streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Adele e l’enigma del Faraone film stasera in tv: trailer

