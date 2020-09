Assassinio sull’Orient Express è il film stasera in tv sabato 12 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Assassinio sull’Orient Express film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Murder on the Orient Express

USCITO IL: 30 novembre 2017

GENERE: Giallo

ANNO: 2017

REGIA: Kenneth Branagh

CAST: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penélope Cruz, Judi Dench, Olivia Colman, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Lucy Boynton, Josh Gad, Tom Bateman, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Marwan Kenzari, Miranda Raison, Adam Garcia, Joseph Long

DURATA: 114 minuti

Assassinio sull’Orient Express film stasera in tv: trama

Il famoso investigatore Hercule Poirot (Kenneth Branagh) è a bordo del treno Orient Express, in viaggio da Costantinopoli (Istanbul) a Calais. Quando il mezzo viene sorpreso da una tempesta di neve è costretto a fermarsi. Così gli altri passeggeri fanno una macabra scoperta: l’americano Samuel Edward Ratchett viene trovato morto nel suo scompartimento. Poirot inizia così le sue indagini per trovare il colpevole dell’omicidio, interrogando uno a uno i passeggeri del vagone.

Assassinio sull’Orient Express, film al cinema: recensione

Si tratta del secondo adattamento cinematografico del celebre romanzo giallo di Agatha Christie. La maestria di Kenneth Branagh alla regia si fa vedere anche in questa pellicola, che riesce a rendere in modo davvero sublime la tensione della situazione raccontata. Ogni personaggio sul grande schermo ha una sua personalità e dinamismo ben definiti grazie al cast di attori decisamente degni di nota. A partire dalla sensuale femme fatale Michelle Pfeiffer/ Caroline Hubbard, passando per la timida missionaria spagnola Penélope Cruz/Pilar Estravados. E ancora l’austero Willem Dafoe/Gerhard Hardman e la principessa russa Judi Dench/Natalia Dragomiroff. Uscito subito dopo un altro capolavoro della Christie, Mistero a Crooked House, il paragone tra i due film è sicuramente inevitabile. C’è da dire principalmente che se la pellicola uscita ad Halloween era più lenta e di stampo noir, Assassinio sull’Orien Express è sicuramente più british, con un ritmo più brillante e scene create ad hoc per esaltare la tensione, fino alla finale scoperta dell’identità dell’assassino.

Assassinio sull’Orient Express film stasera in tv: curiosità

Il protagonista è il gendarme belga in pensione Hercule Poirot, nato dalla penna di Agatha Christie. Probabilmente la scrittrice si è ispirata a Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle o da Auguste Dupin di Edgar Allan Poe.

Assassinio sull’Orien Express, pubblicato per la prima volta a puntate sul Saturday Evening Post durante l’estate del 1933, è il nono romanzo con protagonista Poirot.

Si tratta del secondo adattamento cinematografico. Il primo fu nel 1974 diretto da Sidney Lumet con Albert Finney, Ingrid Bergman, Anthony Perkins, Lauren Bacall, Jacqueline Bisset, Sean Connery.

Michelle Pfeiffer canta Never Forget, canzone che si sente sui titoli di chiusura.

Assassinio sull’Orient Express streaming

Assassinio sull’Orient Express streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Assassinio sull’Orient Express film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

