Duplicity è il film stasera in tv domenica 13 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Duplicity film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: thriller

ANNO: 2009

REGIA: Tony Gilroy

CAST: Clive Owen, Julia Roberts, Tom Wilkinson, Paul Giamatti, Wayne Duvall, Thomas McCarthy, Christopher Denham, Kathleen Chalfant

DURATA: 129 Minuti

Duplicity film stasera in tv: trama

Claire Stenwick (Julia Roberts), funzionario della CIA e l’agente segreto inglese Ray Koval (Clive Owen) lasciano i rispettivi incarichi per dedicarsi ad attività assai remunerative collegate allo spionaggio industriale durante la guerra fredda. Due multinazionali sono tra loro rivali perchè entrambe vogliono entrare in possesso della formula di un prodotto speciale. Il che lo brevetterà avrà guadagni esorbitanti. Il magnate dell’industria Howard Tully (Tom Wilkinson) e lo spregiudicato amministratore delegato Dick Garsik (Paul Giamatti) sono i capi di Claire e Ray che hanno l’incarico di svolgere una attività ad altissimo rischio. In tutto questo scompiglio tra i due ritorna viva la profonda attrazione che anni prima era nata tra loro. All’inizio i due tentano di trarsi reciprocamente in inganno, ma poi la passione ha il sopravvento. Claire e Ray tra inseguimenti e appuntamenti, da dislocazioni e flash di memoria, metteranno a repentaglio i loro piani per amore.

Duplicity film stasera in tv: curiosità

Le riprese di Duplicity, iniziate a marzo 2008, sono state girate in varie location, tra cui New York, le Bahamas e Roma.

Il regista Tony Gilroy si è anche occupato della stesura del soggetto e della sceneggiatura.

Le musiche della colonna sonora sono state composte da James Newton Howard che ha ricevuto una nomination nel 2009 all’International Film Music Critics Award come miglior colonna sonora in un film commedia.

Duplicity streaming

Duplicity streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Duplicity film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

