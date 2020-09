Papillon è il film stasera in tv domenica 13 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Papillon film stasera in tv: cast

La regia è di Michael Noer. Il cast è composto da Charlie Hunnam, Rami Malek, Tommy Flanagan, Eve Hewson, Roland Møller, Michael Socha, Brian Vernel, Christopher Fairbank, Nina Senicar, Ian Beattie, Yorick van Wageningen, Demetri Goritsas, Joel Basman.

Papillon film stasera in tv: trama

Michael Noer in regia dettaglia l’esistenza del malavitoso Henri “Papillon” Charrière cui tocca in sorte di scontare una pena per un omicidio mai commesso e per il quale è stato incastrato. L’alleanza occasionale e interessatissima con un altro condannato, il contraffattore Louis Dega, li porta a intessere uno speciale legame di amicizia che va ben oltre la voglia di evadere e trovare la libertà perduta.

Papillon streaming

Papillon streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Papillon film stasera in tv: trailer

