Shark è il film stasera in tv domenica 13 settembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Shark 3D film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Bait

USCITO IL: 5 settembre 2012

GENERE: Azione, Horror, Thriller

ANNO: 2012

REGIA: Kimble Rendall

CAST: Xavier Samuel, Phoebe Tonkin, Sharni Vinson, Alice Parkinson, Julian McMahon, Alex Russell, Lincoln Lewis

DURATA: 93 Minuti

Shark 3D film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. In una tranquilla località balneare, mentre i clienti di un supermercato vengono terrorizzati da un rapinatore impazzito, accade l’impensabile: un mostruoso tsunami sommerge completamente la città. Dopo la devastazione portata dall’onda i sopravvissuti si ritrovano impossibilitati ad uscire perché tutte le porte sono bloccate dalle macerie. Imprigionati tra scaffali diroccati, alimenti galleggianti scoprono presto uno squalo di grosse dimensioni trasportato assieme all’acqua.

Shark 3D film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata presentata fuori concorso alla 69° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Come indica il titolo, il film è stato distribuito al cinema in 3D.

Shark 3D streaming

Shark 3D streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Shark 3D film stasera in tv: trailer

