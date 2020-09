Shark Il primo squalo è il film stasera in tv domenica 13 settembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Shark Il primo squalo film stasera in tv: cast

La regia è di Jon Turteltaub. Il cast è composto da Jason Statham, Bingbing Li, Ruby Rose, Jessica McNamee, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Ólafur Darri Ólafsson, Masi Oka, Page Kennedy, Andrew Grainger.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Shark Il primo squalo film stasera in tv: trama

Jonas Taylor (Jason Statham), esperto in subacquea e comandante della marina americana, viene inviato a salvare un sommergibile oceanico, nei fondali del Pacifico alle prese con un programma internazionale di osservazione sottomarina, attaccato da un’imponente e mostruosa creatura. Taylor, che in passato ha già “incrociato” il Megalodonte il quale ne ha segnato la vita, è chiamato in un colpo a superare le proprie paure e salvare la situazione. In un misto di fascino e terrore, azione e adrenalina, suspance e coraggio il comandante, coadiuvato dalla valida Suyin si ritrova a tu per tu con il più grande predatore di tutti i tempi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Shark Il primo squalo streaming

Shark Il primo squalo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Shark Il primo squalo film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili