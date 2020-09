Attacco al Potere 2 è il film stasera in tv lunedì 14 settembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Attacco al Potere 2 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: London Has Fallen

DATA USCITA: 3 marzo 2016

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2016

REGIA: Babak Najafi

CAST: Gerard Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Radha Mitchell, Angela Bassett

DURATA: 100 Minuti

Attacco al Potere 2 film stasera in tv: trama

A Londra il Primo Ministro inglese muore in circostanze misteriose. Al suo funerale partecipano tutti i leader del mondo occidentale. Nonostante le imponenti misure di sicurezza l’avvenimento è perfetto per chi vuole organizzare un complotto letale. Uccidere i capi di Stato più potenti della Terra e distruggere i luoghi simbolo della capitale inglese è l’obiettivo degli attentatori. Solo tre persone hanno la possibilità di fermare tutto questo: il Presidente degli Stati Uniti (Aaron Eckhart), il suo formidabile capo dei servizi segreti (Gerard Butler) e un agente inglese dell’MI-6 che giustamente non si fida di nessuno.

Attacco al Potere 2 film stasera in tv: curiosità

Il film è il sequel del fenomeno mondiale Attacco al Potere Olympus Has Fallen del 2013.

Il film è un action movie ad alto budget, 60 milioni. Di solito il seguito di un film ha un budget più elevato, nel caso di specie è stato ridotto di 10 mil rispetto al film precedente (70 mil).

Il film è girato tra Inghilterra, Stati Uniti e Bulgaria.

Attacco al Potere 2 streaming

Attacco al Potere 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Attacco al Potere 2 film stasera in tv: trailer

