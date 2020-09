Grande Fratello vincitori di tutte le edizioni NIP e VIP

GRANDE FRATELLO VINCITORI. Ricordiamo i vincitori di tutte le edizioni del reality show di Canale 5 in onda dal 2000 sia in versione NIP sia VIP. TUTTO SU #GRANDEFRATELLO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Grande Fratello vincitori di tutte le edizioni

Basato sul format olandese Big Brother (titolo ispirato al celebre romanzo omonimo di George Orwell del 1984), il Grande Fratello è arrivato in Italia con la prima edizione nel settembre 2000. Negli anni si sono susseguite diverse conduttrici: Daria Bignardi, Barbara D’Urso, Alessia Marcuzzi. Dal 2016 è andato inoltre in onda il Grande Fratello VIP, versione del reality con personaggi famosi come concorrenti e condotta da Ilary Blasi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Grande Fratello vincitori di tutte le edizioni NIP

Ecco di seguito tutti i vincitori delle edizioni NIP del Grande Fratello, ossia quelle con concorrenti sconosciuti.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Cristina Plevani Flavio Montrucchio Floriana Secondi Serena Garitta Jonathan Kashanian Augusto De Megni Milo Coretti Mario Ferretti Ferdi Berisa Mauro Marin Andrea Cocco Sabrina Mbarek Mirco Petrilli Federica Lepanto Alberto Mezzetti Martina Nasoni

Grande Fratello vincitori di tutte le edizioni VIP

Ecco di seguito tutti i vincitori delle edizioni VIP del Grande Fratello, ossia quelle con concorrenti famosi.

Alessia Macari Daniele Bossari Walter Nudo Paola Di Benedetto

Grande Fratello social: seguilo con noi

Il Grande Fratello torna sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #GF16 con cui oltre ad essere sempre aggiornati sulle news dalla Casa, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade. Per essere sempre aggiornato su tutto quello che succede nelle puntate del Grande Fratello, segui la pagina Facebook di Cube Magazine vai alla pagina

Grande Fratello: link utili