Il fidanzato di mia sorella è il film stasera in tv lunedì 14 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il fidanzato di mia sorella film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: How to Make Love Like an Englishman

USCITO IL: 22 luglio 2015

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2014

REGIA: Tom Vaughan

CAST: Pierce Brosnan, Jessica Alba, Salma Hayek, Malcolm McDowell, Brandi Burkhardt, Ben McKenzie, Marlee Matlin, Paul Rae, Ivan Sergei, Juliet Mills

DURATA: 102 Minuti

Il fidanzato di mia sorella streaming

Il fidanzato di mia sorella streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il fidanzato di mia sorella film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Ha fascino. E’ molto colto ed è attraente. Ecco Richard Haig professore a Oxford e appassionato di letteratura Romantica inglese. Ma oltre le lettere Richard ama anche le donne. Figlio di un carismatico donnaiolo, Richard tollera poco le regole e i legami stabili, men che mai il matrimonio. I guai per lui arrivano quando una sua ex allieva, Kate, resta incinta. In tutto questo, poco prima di apprendere la notizia destinata a sconvolgere la sua esistenza, Richard incontra Olivia, eccentrica scrittrice di romanzi per la quale il professore perde letteralmente la testa. Ma Olivia altri non è che la sorella di Kate. E adesso? Richard Haig si trova a un bivio, questo è certo…

Il fidanzato di mia sorella film stasera in tv: curiosità

Tom Vaughan (famoso per i film Notte brava a Las Vegas e Il quiz dell’amore) con questo film torna dietro alla macchina da presa per il grande schermo a due anni da Una spia al liceo.

La sceneggiatura è firmata da Matthew Newman che è al suo esordio nel cinema.

Il fidanzato di mia sorella film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

