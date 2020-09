Hellboy 2 The Golden Army film stasera in tv 15 settembre: cast, trama, streaming

Hellboy 2 The Golden Army è il film stasera in tv martedì 15 settembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hellboy 2 The Golden Army film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 16 luglio 2008

GENERE: Azione, Avventura

ANNO: 2008

REGIA: Guillermo del Toro

CAST: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Luke Goss, Anna Walton, Jeffrey Tambor, James Dodd

DURATA: 120 Minuti

Hellboy 2 The Golden Army film stasera in tv: trama

Il principe degli Inferi Nuada, stanco di secoli di obbedienza agli uomini, risveglia un esercito leggendario di androidi assassini. Toccherà a Hellboy e alla sua fidanzata cercare di fermare il sanguinario sovrano..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hellboy 2 The Golden Army film stasera in tv: curiosità

La pellicola, così come il prequel, prende ispirazione dall’omonimo fumetto di Mike Mignola, serie indipendente della Dark Horse Comics diventata un cult.

Il giovane Hellboy è stato interpretato da un donna adulta, Montse Ribé.

Seth MacFarlane per la voce del suo personaggio Johann Krauss si ispirato a Jeremy Irons in Die Hard – Duri a morire.

Ron Perlman rifiutò il ruolo di Piccolo in Dragonball Evolution per poter partecipare a Hellboy 2 The Golden Army.

Hellboy 2 The Golden Army streaming

Hellboy 2 The Golden Army streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hellboy 2 The Golden Army film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili