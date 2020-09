Maze Runner Il Labirinto è il film stasera in tv martedì 15 settembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Maze Runner Il Labirinto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Maze Runner

USCITO IL: 8 ottobre 2014

GENERE: thriller, fantascienza

ANNO: 2014

REGIA: Wes Ball

CAST: Dylan O’Brien, Thomas Sangster, Kaya Scodelario, Will Poulter, Patricia Clarkson, Chris Sheffield, Ki Hong Lee, Aml Ameen, Jacob Latimore

DURATA: 113 minuti

Maze Runner Il Labirinto film stasera in tv: trama

In un mondo post-apocalittico, Thomas si risveglia in un ascensore mentre lentamente sale. Quando si ferma, le porte si aprono nella Radura dove trova un gruppo di ragazzi. Quel luogo è cinto da alti mura e il giovane non ricorda nulla su come ci sia finito.Gli altri ragazzi come lui non ricordano come siano arrivati alla Radura, sanno solo che ogni giorno le porta delle mura si aprono per poi richiudersi e che ogni 30 giorni arriva un nuovo ragazzo. successivamente arriva la prima ragazza, Teresa, nel frattempo Thomas impara che ogni giovane ha un ruolo da svolgere all’interno del Labirinto. Tra questi ci sono i Corridori, che mappano il luogo tenendo conto di tutti i suoi mutamenti, il tutto in una corsa contro il tempo perchè ogni notte vagano dentro al Labirinto i Dolenti, creature biomeccaniche..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Maze Runner Il Labirinto film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato in soli 44 giorni.

La pellicola è tratta dal libro Il labirinto (2009) scritto da James Dashner.

Nel romanzo, Teresa e Thomas possono comunicare con la telepatia.

La capigliatura di Dylan O’Brien gli è quasi costata la parte. Wes Ball pensava infatti che i suoi capelli fossero troppo “MTV”. Solo dopo averlo visto in una foto senza gel, il regista l’ha riconsiderato per il ruolo di Thomas.

Maze Runner Il Labirinto streaming

Maze Runner Il Labirinto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Maze Runner Il Labirinto film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/OW79z3Za0HI

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili