Demolition Man è il film stasera in tv mercoledì 16 settembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Demolition Man film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Fantasy

ANNO: 1994

REGIA: Marco Brambilla

CAST: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Bob Ginton, Denis Leary, Nigel Hawthorne, Brett Jones, Steve Kahan, Kristopher Logan, Paul Bollen, Grand L. Bush, Alex Chapman, Bill Cobbs

DURATA: 114 Minuti

Demolition Man film stasera in tv: trama

Siamo a Los Angeles nel 1996. Il sergente John Spartan (Sylvester Stallone), soprannominato da tutti “Demolition Man” per i suoi metodi un po’ burrascosi, cattura dopo una caccia sfrenata durata 2 anni il terribile criminale Simon Phoenix (Wesley Snipes). A causa dell’operazione però esplode un vecchio palazzo dove Phoenix teneva in ostaggio 30 civili che restano uccidi. Per questo lui e Spartan vengono condannati a essere congelati in un crio-penitenziario. Il tempo scorre e a San Angeles (la vecchia Los con un nome diverso) nel 2032 durante la sua udienza per il rilascio, Phoenix uccide alcune persone e riesce a scappare. Incapace di far fronte al criminale, la polizia decide così di scongelare anche Spartan. L’uomo si ritroverà in un mondo completamente cambiato e ricomincia la caccia a Phoenix stavolta insieme alla giovane Tenente Lenina Huxley (Sandra Bullock).

Demolition Man film stasera in tv: curiosità

I calci e pugni di Wesley Snipes appaiono sullo schermo in modo “strano” in quanto l’attore è nella vita reale cintura nera. Quindi le sue mosse erano così veloci da essere sfuocate nella pellicola. Per questo la produzione gli chiede di combattere sul set in modo più lento.

Sylvester Stallone avrebbe voluto Jackie Chan nel ruolo di Simon Phoenix. L’attore ha però declinato l’offerta in quanto il pubblico asiatico non avrebbe gradito vedere qualcuno che ha fatto film da eroe diventare improvvisamente un “cattivo”.

Sandra Bullock ha sostituito Lori Petty che era stata scelta all’inizio.

Wesley Snipes odiava così tanto i suoi capelli platino che si è rapato subito dopo la fine delel riprese.

Demolition Man streaming

Demolition Man streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Demolition Man film stasera in tv: trailer

Stasera in TV: link utili