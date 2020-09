Nella Morsa Del Ragno è il film stasera in tv mercoledì 16 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nella Morsa Del Ragno film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Along Came a Spider

USCITO IL: 26 ottobre 2001

GENERE: Thriller

ANNO: 2001

REGIA: Lee Tamahori

CAST: Morgan Freeman, Monica Potter, Michael Wincott, Mika Boorem, Penelope Ann Miller, Michael Moriarty, Dylan Baker, Anton Yelchin, Billy Burke, Kimberly Hawthorne, Jay O. Sanders

DURATA: 100 Minuti

Nella Morsa Del Ragno film stasera in tv: trama

La trama del film stasera in tv racconta la storia di Alex Cross (Morgan Freeman), un noto criminologo di colore che utilizza la tecnica di Sherlock Holmes, ovviamente aggiornata secondo le più moderne tecnologie. Siamo a Washington, la figlia di un senatore viene rapita da un’esclusiva scuola privata. Il Dr. Alex Cross riceve immediatamente l’incarico di indagare insieme all’agente Jezzie Flannigan. Ci sono alcuni indizi che collegano il rapimento con una serie di omicidi e tutto conduce a Gary Soneji, uno dei più pericolosi criminali che l’investigatore abbia mai incontrato. Il rapitore è un maniaco, non gli interessa il denaro, ma la fama sui media e la sfida col detective.

Nella Morsa Del Ragno streaming

Nella Morsa Del Ragno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Nella Morsa Del Ragno film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

