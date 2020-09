CHICAGO MED 4 EPISODI 17 SETTEMBRE 2020. Arriva su Italia 1 giovedì 17 settembre 2020 la quarta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 4 trama episodi 17 settembre 2020 su Italia 1

Chicago Med 4 trama episodio 11 Di chi ti puoi fidare. Ethan sventa un furto ai danni di un uomo che in seguito scopre essere un veterano. la sua salute è cagionevole, e nonostante gli sforzi, il dottor Choi non riesce a salvarlo. questo crea degli attriti con April, che durante la rianimazione ha convocato Lanik. Connor ha in cura Leslie, una ragazza che necessita di un urgente trapianto di fegato. Denise, sua sorella, è disposta a donarlo, ma la paziente si rifiuta poiché Denise ha accidentalmente causato la morte di sua figlia. Will affronta il delicato caso di una madre surrogata che si oppone alla volontà dei futuri genitori. la coppia e’ infatti intenzionata a sacrificare uno dei gemelli a causa di una malattia congenita. Natalie si occupa invece di una donna affetta da Alzheimer, malattia di cui anche la figlia sembra affetta.

Chicago Med 4 trama episodio 12 Le cose che facciamo. L’elicottero su cui sta volando Natalie con un piccolo paziente ha un guasto e deve atterrare lontano dalla citta’. Will decide di raggiungerla e tenta di riconciliarsi con lei. Intanto in ospedale arriva un paziente con gravi problemi di fegato e presto salta fuori la verità: si tratta di un alcolizzato. A farne le spese, la moglie e il figlio, Jesse, che ha già manifestato intenti suicidi. Nel frattempo Connor e Ava sono alle prese con una ragazza down incinta che deve essere operata al cuore. La possibilità che perda il bambino e la volontà della ragazza di non essere operata in contrasto con la madre crea un conflitto in Connor che è già in difficoltà con Ava. Non crede infatti alla sincerità della donna e la accusa di aver sedotto il padre per convincerlo a pagare la sala operatoria di Connor. Charles riesce a salvare Jesse da un probabile suicidio, mentre Elsa si trova per la prima volta ad affrontare la morte improvvisa di un suo paziente.

Chicago Med 4 trama episodio 13 Scheletri nell’armadio. Le infermiere evitano di curare Paul Kaminski, un paziente del dottor Choi perchè Kaminsky è un pedofilo che aveva molestato Hank quando era bambino. Kaminsky muore e Ethan sospetta che sia stato ucciso da April che gli avrebbe iniettato una dose eccessiva di epinefrina. Nel frattempo l’auto di Will viene forzata e i ladri rubano la pistola che era custodita all’interno. Will lo tiene nascosto a Natalie. Connor e Ava operano un paziente sieropositivo ma Ava si taglia con il bisturi sporco di sangue. Natalie sospetta che un paziente finga di essere malato di cancro.

Chicago Med 4 streaming

Chicago Med 4 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

