Gotti è il film stasera in tv giovedì 17 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Gotti film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 13/09/2018

GENERE: Drammatico

NAZIONALITA’: USA

ANNO: 2018

REGIA: Kevin Connolly

CAST: John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach

DURATA: 112 minuti

Gotti film stasera in tv: trama

Il gangster John Joseph Gotti (John Travolta) scala i ranghi della mafia italiana di New York senza pietà. Dopo aver organizzato un sanguinoso colpo nelle strade di Manhattan all’inizio degli anni ’80, Gotti diventò il capo della famiglia criminale dei Gambino, assicurandosi un posto nei libri di storia. Ripercorrendo gli eventi cruciali che hanno definito la sua carriera criminale durante gli anni ’70, e le conseguenze di quei giorni di gloria, il film presenta il ritratto di un uomo il cui percorso è stato segnato da violenza, ambizione e amore per la famiglia.

Gotti recensione

Il film sul boss della mafia newyorkese ha debuttato nei cinema americani il 15 giugno e non è piaciuto alla critica. John Travolta non convince del tutto nei panni del famoso boss newyorkese appartenente alla famiglia Gambino e la pellicola è stata bollata come confusa e sbagliata. Tuttavia al pubblico il film piace, le poche sale che lo hanno proiettato hanno fatto il tutto esaurito e sui social ci sono recensioni entusiaste. Vale la pena vederlo e giudicare di persona.

Gotti film stasera in tv: curiosità

Il film ha avuto una genesi travagliata durata otto anni. Inizialmente il progetto fu affidato al regista Barry Levinson ed il cast eracostituito da Al Pacino, Joe Pesci e Lindsay Lohan. Ma non se ne fece nulla. Tutto si è rimesso in carreggiata con la designazione di Kevin Connolly alla regia. Una volta definito il nuovo cast (John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach e Pruitt Taylor Vince) sono iniziate le riprese.

Nel 2010 il figlio di Gotti ha acquistato tutti i diritti ed ha affidato la gestione del film a un gruppo di lavoro con poca esperienza. John Gott Jr., figlio del boss, da giovane seguì le orme del padre, ma poi si è dissociato dal crimine organizzato dopo aver scontato 11 anni di prigione. Ora è un uomo libero.

Sylvester Stallone era in trattativa con John Gotti Jr. per recitare nel film.

John Travolta ha indossato in questo film molti degli accessori personali di John Gotti, come le cravatte o il soprabito a quadretti usato nelle scene di apertura e di chiusura.

Gotti streaming

Gotti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Gotti film stasera in tv: trailer

