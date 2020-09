NERO A METÀ 2 PRIMA PUNTATA. Giovedì 17 settembre 2020 torna su Rai 1 la fiction con Claudio Amendola con l’inedita seconda stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Nero a Metà 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 17 settembre 2020

Nero a Metà 2 seconda puntata episodio 3 Per dirti addio. Il ritrovamento del cadavere di Olga turba profondamente tutta la squadra. Molti indizi di colpevolezza conducono a Muzo che si proclama innocente, pur non nascondendo di aver asfissiato la moglie con la sua gelosia. Malik, a conoscenza di questi litigi frequenti, non gli crede, mentre Carlo sente che dice la verità e ottenuta la collaborazione di Malik chiede alla Carta l’assegnazione del caso.

Nero a Metà 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 17 settembre 2020

Nero a Metà 2 seconda puntata episodio 4 Amore senza fine. Viene ritrovato un cadavere senza documenti sulla rive del Tevere. Si tratta di una donna senza fissa dimora, madre di una bambina di cui conserva ogni ricordo e che probabilmente ha disconosciuto subito dopo il parto. Chi poteva volerla morta? La Carta viene rimossa dal suo incarico per aver nascosto a Monaschi alcuni elementi fondamentali della indagine sull’assassinio di Olga.

