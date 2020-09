The Watcher film stasera in tv 17 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Watcher è il film stasera in tv giovedì 17 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

The Watcher film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: The Watcher

GENERE: Giallo, Poliziesco, Thriller

ANNO: 2000

REGIA: Joe Charbanic

CAST: James Spader, Marisa Tomei, Keanu Reeves, Ernie Hudson, Chris Ellis, Yvonne Niami, Rebekah Louise Smith, Robert Cicchini, Jenny McShane, Gina Alexander

DURATA: 97 Minuti

The Watcher film stasera in tv: trama

L’agente dell’FBI Joel Campbell (James Spader) si è ritirato a Chicago traumatizzato ed estenuato dopo anni trascorsi a Los Angeles sulle tracce di killer psicotici. Ora un antico avversario si ripresenta seminando il terrore a Chicago; si tratta di David Allen Griffin (Keanu Reeves), omicida acuto e crudele che uccide giovani donne strangolandole con una corda di violino….

The Watcher film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto da un racconto di Darcy Meyers e David Elliot.

Le riprese del film si sono svolte nel periodo 01 Ottobre 1999 – 01 Dicembre 1999 negli Stati Uniti, nell’Illinois. In particolare a Chicago e a Oak Park.

Il budget stimato per la realizzazione della pellicola e di $ 33.000.000. In Italia il film ha incassato 3.0 milioni € e negli USA 28.9 milioni $.

The Watcher streaming

The Watcher streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Watcher film stasera in tv: trailer

