Beata ignoranza è il film stasera in tv venerdì 18 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Beata ignoranza film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Massimiliano Bruno

CAST: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli, Guglielmo Poggi

DURATA: 102 Minuti

Beata ignoranza film stasera in tv: trama

Ernesto (Giallini) e Filippo (Gassmann) sono due professori di liceo, amici da quando erano bambini, con due personalità agli antipodi che si sfidano su un argomento di grande attualità: la dipendenza dai social network. Filippo insegna matematica, è allegro e sempre collegato online. È un uomo affascinante e un seduttore che usa per questo i social network. Ernesto è insegnate di italiano, è severo, un uomo all’antica sostenitore dei “vecchi tempi”. Non ama il computer ed è animato da uno spirito di austerità d’altri tempi. Sarà Nina, una ragazza, che li costringerà ad affrontare i reciprochi dissapori sottoponendosi a un semplice esperimento: i due professori dovranno scambiarsi le vite per sostenere le rispettive tesi; Filippo sarà fuori dalla rete, Ernesto invece proverà a entrarci. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Beata ignoranza film stasera in tv: curiosità

Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film e Rai Cinema, è stato girato tra ottobre e novembre 2016.

Nella colonna sonora del film è presente la canzone Abbi cura di te di Maldestro.

La pellicola ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui la candidatura al Nastro d’Argento 2017 per il Miglior Soggetto (Massimiliano Bruno, Herbert Simone Paragnani, Gianni Corsi) e quella Miglior Attore Protagonista (Marco Giallini e Alessandro Gassmann). Inoltre è stata candidata al Globo d’oro 2017 come Migliore commedia.

Beata ignoranza streaming

Beata ignoranza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Beata ignoranza film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=JY1yqmESFKU

