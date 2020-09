Le Ultime Ore Della Terra è il film stasera in tv venerdì 18 settembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le Ultime Ore Della Terra film stasera in tv: cast

La regia è di W.D. Hogan. Il cast è composto da Robert Knepper, Julia Benson, Cameron Bright, Julia Maxwell, Michael Kopsa, Roark Critchlow.

Le Ultime Ore Della Terra film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Un frammento di materia interstellare colpisce la Terra compromettendone il moto rotatorio. Se il pianeta si fermasse sarebbe la fine. Per l’umanità si apre uno scenario apocalittico e le uniche chiavi di salvezza sono rappresentate da un inventore caduto in disgrazia e da un arcaico sistema satellitare.

Le Ultime Ore Della Terra streaming

Le Ultime Ore Della Terra streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Le Ultime Ore Della Terra film stasera in tv: trailer

