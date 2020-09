Ballando Con Le Stelle 2020 prima puntata: anticipazioni e ospiti 19 settembre

BALLANDO CON LE STELLE 2020 PRIMA PUNTATA. Sabato 19 settembre 2020 torna con la nuova edizione il dance show di Rai 1 con Milly Carlucci e Paolo Belli. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Ballando Con Le Stelle 2020 prima puntata: anticipazioni e ospiti

Sabato 19 settembre su Rai 1 si accendono i riflettori sulla pista da ballo più amata dal pubblico televisivo italiano, quella di Ballando Con Le Stelle 2020. Giunto quest’anno alla sua 15° edizione il dance show condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli, si conferma uno degli appuntamenti annuali più attesi e seguiti del palinsesto televisivo. Ballando con le stelle, con il suo stile unico e inconfondibile, ha portato alla luce la passione sfrenata degli italiani di ogni età, condizione sociale e provenienza geografica, per il ballo di coppia e non solo e questo programma sa raccontarlo sotto tanti punti di vista. Hanno sollevato la coppa del vincitore, in questi anni, personalità di ogni tipo. SCOPRI I VINCITORI DI TUTTE LE EDIZIONI

Ballando Con Le Stelle 2020: i concorrenti in gara

Barbara Bouchet – Stefano Oradei

Lina Sastri – Simone Di Pasquale

Rosalinda Celentano – Samuel Peron

Vittoria Schisano – Marco De Angelis

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani – Tove Villfor

Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira

Gilles Rocca – Lucrezia Lando

Ballando Con Le Stelle 2020: giuria

Tra le conferme di questa edizione la presenza fissa di Roberta Bruzzone, la nota criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche curiosità sulle personalità dei nuovi concorrenti. Al suo fianco in ogni puntata ci sarà Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. Ma anche qualche novità in serbo soprattutto per la giuria più temuta del piccolo schermo, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. È infatti in arrivo un avversario in più: non solo il giudizio del pubblico da casa e la vis polemica dei concorrenti, ma una sorta di “antigiuria”, tre voci del popolo che avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. COME VOTARE I CONCORRENTI

Ballando Con Le Stelle 2020 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del dance show con Milly Carlucci sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Ballando Con Le Stelle: seguilo con noi

Ballando Con Le Stelle 2019 torna sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #BallandoConLeStelle, con cui i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade. Per essere sempre aggiornato su Ballando Con Le Stelle 2020 segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina

