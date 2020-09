BALLANDO CON LE STELLE 2020 TELEVOTO. Torna il dance show di Rai 1 in compagnia di Milly Carlucci e Paolo Belli. Ecco di seguito come votare le coppie in gara per determinare chi sarà il vincitore. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Ballando Con Le Stelle 2020 televoto: come votare i concorrenti

Ma come votare i concorrenti? Sarà semplicissimo, infatti durante la diretta su Rai 1 si potrà televotare con due modalità: la prima chiamando il numero 894.001 da telefono fisso; la seconda inviando un SMS al 475.475.1 contenente il codice del concorrente preferito come indicato da Milly Carlucci al costo massimo di euro 0,51 per ogni voto espresso. Il risultato della classifica generale sarà l’unione dei voti ottenuti in studio attraverso i punteggi della giuria e quello del Televoto. La coppia che nella classifica finale avrà ottenuto in modo complessivo la percentuale più elevata vincerà la puntata.

Ballando Con Le Stelle 2020: i concorrenti in gara

Barbara Bouchet – Stefano Oradei

Lina Sastri – Simone Di Pasquale

Rosalinda Celentano – Samuel Peron

Vittoria Schisano – Marco De Angelis

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani – Tove Villfor

Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira

Gilles Rocca – Lucrezia Lando

Ballando Con Le Stelle 2020: seguilo con noi

Ballando Con Le Stelle 2020 torna sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L'hashtag ufficiale è #BallandoConLeStelle, con cui i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

