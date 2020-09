BALLANDO CON LE STELLE VINCITORI. Da Hoara Borselli a Cesare Bocci ricordiamo i vincitori di tutte le edizioni del talent show di Rai 1 condotto come sempre da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli. TUTTO SU #BALLANDO CON LE STELLE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ballando Con Le Stelle vincitori: lo show tra i più longevi Rai

Nato come adattamento del format della BBC Strictly Come Dancing, di cui esiste anche una celebre versione americana (Dancing With The Stars), Ballando Con Le Stelle è tra i varietà più longevi della Rai, con Fantastico (13 stagioni) e Canzonissima (12 stagioni).

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ballando Con Le Stelle: i professionisti più amati

Alcuni ballerini professionisti che partecipano da anni nelle coppie in gara, hanno trovato la celebrità proprio grazie al programma. Come per esempio Natalia Titova che, dopo aver vinto nel 2009 la quinta edizione di Ballando Con Le Stelle insieme a Emanuele Filiberto di Savoia, è attualmente insegnante di danza nella scuola di Amici 15. Celebri anche i ballerini Simone Di Pasquale e Samuel Peron, ma il vero mattatore del varietà è sicuramente Raimondo Todaro che ha all’attivo ben 5 vittorie, tra cui due volte vittorie consecutive, nelle edizioni 2006, 2007 e nelle edizioni 2013 e 2014.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ballando Con Le Stelle vincitori: le coppie vincitrici di tutte le edizioni

Hoara Borselli e Simone Di Pasquale nel 2005 Cristina Chiabotto e Raimondo Todaro nel 2006 Fiona May e Raimondo Todaro nel 2007 (gennaio) Maria Elena Vandone e Samuel Peron nel 2007 (novembre) Emanuele Filiberto di Savoia e Natalia Titova nel 2009 Veronica Olivier e Raimondo Todaro nel 2010 Kaspar Capparoni e Yulia Musikina nel 2011 Andrés Gil e Anastasia Kuzmina nel 2012 Elisa Di Francisca e Raimondo Todaro nel 2013 Giusy Versace e Raimondo Todaro nel 2014 Iago Garcia e Samanta Togni nel 2016 Oney Tapia e Veera Kinnunen nel 2017 Cesare Bocci e Alessandra Tripoli nel 2018 Lasse Matberg e Sara Di Vaira nel 2019 IN ARRIVO

Ballando Con Le Stelle: seguilo con noi

Ballando Con Le Stelle 2019 torna sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #BallandoConLeStelle, con cui i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade. Per essere sempre aggiornato su Ballando Con Le Stelle 2020 segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina

Ballando Con Le Stelle: link utili