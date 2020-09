L’Era Glaciale 2 Il Disgelo è il film stasera in tv sabato 19 settembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’Era Glaciale 2 Il Disgelo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Ice Age The Meltdown

DATA USCITA: 21 aprile 2006

GENERE: Animazione

ANNO: 2006

REGIA: Carlos Saldanha

CAST: Leo Gullotta, Claudio Bisio, Pino Insegno, Roberta Lanfranchi, Francesco Pezzulli, Lee Ryan

DURATA: 100 Minuti

L’Era Glaciale 2 Il Disgelo streaming

L’Era Glaciale 2 Il Disgelo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’Era Glaciale 2 Il Disgelo film stasera in tv: trama

L’era glaciale sta per concludersi e comincia ad arrivare il disgelo. Il gruppo eterogeneo di amici animali formato da Manny (il mammuth) Diego (la tigre con i denti a sciabola) e Sid (il bradipo), prospera nel nuovo paradiso in formazione. Ma gli animali scoprono ben presto che quando tutto il ghiaccio si scioglierà, l’acqua inonderà la loro vallata. Devono dunque lanciare l’allarme e trovare il modo di sfuggire all’inondazione. Decidono di mettersi nuovamente in marcia alla ricerca di un luogo abitabile. Ma in questo nuovo viaggio oltre ad una infinità di problemi si agggiungono i problemi di cuore di Manny, folgorato dall’incontro della bella Ellie, una mammuth che crede di essere un opossum… Intanto Diego e Sid avranno modo di accrescere la loro autostima quando…

L’Era Glaciale 2 Il Disgelo film stasera in tv: curiosità

Il cartone animato è doppiato nella versione italiana da Leo Gullotta (Manny), Claudio Bisio (Sid), Pino Insegno (Diego), Roberta Lanfranchi (Ellie) e Lee Ryan (Eddie), il cantante dei Blue (boy band degli anni 2000).

La pellicola è il secondo film della serie L’Era Glaciale e quando è uscita nei cinema è stata un vero successo internazionale raddoppiando gli incassi della prima pellicola.

L’Era Glaciale 2 Il Disgelo film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

