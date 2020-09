Senza Tregua 2 è il film stasera in tv sabato 19 settembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Senza Tregua film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Hard Target 2

GENERE: Azione, Thriller

USCITA DATA: 6 settembre 2016

REGIA: Roel Reiné

CAST: Scott Adkins, Robert Knepper

DURATA: 90 Minuti

Senza Tregua 2 film stasera in tv: trama

Wes Baylor (Scott Adkins) è un ex maestro di arti marziali caduto in disgrazia che non ha potuto rifiutare l’offerta da un milione di dollari di andare a combattere in Myanmar. Quando arriva sul posto, capisce di essere vittima di un inganno e il bersaglio di una caccia all’uomo. Wes ha con sé solo acqua e una cintura piena di rubini per l’ultimo superstite e dovrà superare in astuzia il gruppo armato fino ai denti pagato per ucciderlo. Man mano che Wes combatte per la sua vita tra le insidie della giungla, i cacciatori diventeranno le prede. Un film imperdibile per tutti i fan dell’azione e delle arti marziali, con Adkins protagonista di incredibili scene di combattimento.

Senza Tregua film stasera in tv: curiosità

E’ il sequel del fortunato Senza Tregua di John Woo del 1993.

del 1993. La sceneggiatura è scitta a quattro mani da Dominic Morgan e Matthew Harvey.

La colonna sonora è scritta dal compositore statunitense Jack Wall.

Senza Tregua 2 streaming

Senza Tregua 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

