La regola del sospetto è il film stasera in tv domenica 20 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La regola del sospetto film stasera in tv: cast

La regia è di Roger Donaldson. Il cast è composto da Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moynahan, Gabriel Macht, Kenneth Mitchell, Mike Realba, Ron Lea, Karl Pruner, Richard Fitzpatrick, Chris Owens.

La regola del sospetto film stasera in tv: trama

James Clayton è una delle migliori giovani reclute della CIA. Le sue qualità non passano inosservate e di lui si interessa il veterano Walter Burke che decide di fargli da mentore durante il corso di addestramento. Per la nuova spia, ora, c’è la prima missione: individuare una talpa all’interno dell’Agenzia. E se la talpa fosse proprio…

La regola del sospetto streaming

La regola del sospetto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La regola del sospetto film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=rkXBXvzQmLM

