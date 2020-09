IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE PRIMA PUNTATA. Da lunedì 22 settembre 2019 torna in replica su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Imma Tataranni Sostituto Procuratore cast

La regia è di Francesca Amato. Il cast è composto da Vanessa Scalera, Carlo Buccirosso, Paolo Sassanelli, Massimiliano Gallo, Antonio Gerardi, Cesare Bocci, Barbara Ronchi, Giorgio Colangeli, Monica Dugo, Alessio Lapice, Alice Azzariti, Carlo De Ruggeri, Ester Pantano, Dora Romano, Lucia Zotti, Giuseppe Zeno, Tony Laudadio, Francesco Foti, Daphne Scoccia, Michele De Virgilio, Nicola Rignanese.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore prima puntata: trama e anticipazioni 22 settembre

Imma Tataranni Sostituto Procuratore – prima puntata L’estate del dito. Imma sta trascorrendo le sue vacanze a Metaponto quando vede galleggiare in mare un dito di donna mozzato che presenta dei tatuaggi. A distanza di pochi giorni, nei dintorni di Matera vengono rinvenuti un braccio e una gamba che l’anatomopatologo, il dottor Taccardi, afferma essere della stessa persona. Imma, nonostante sia in ferie, decide di tornare in Procura a Matera, dove conosce il nuovo Procuratore capo, il dottor Vitali, al quale chiede l’affidamento del caso. Insieme al giovane appuntato dei Carabinieri Calogiuri, suo fidato scudiero, inizia la sua indagine.

Appura subito che il dito visto in mare non è un oggetto di scena del film su Gesù che l’attore Sergio Covaser sta girando nella laguna di Metaponto. Scopre anche che una certa Nunzia, di Bernalda, ha perso il dito di una mano a seguito di un incidente domestico. Ma la donna non ha tatuaggi e di conseguenza sembra non aver nulla a che fare con quanto sta avvenendo in Basilicata e a cui la stampa sta dando risalto creando un clima di terrore. A questo si aggiunge l’arrivo in Procura di una lettera anonima in cui l’assassino sfida Imma in prima persona.

Mantenendo i nervi saldi e con l’aiuto di Calogiuri, Imma riesce a ricostruire l’identità della vittima. Si tratta di Aida, una giovane prostituta di origini marocchine che ha frequentato le serate estive organizzate al Lido delle Sirene di Metaponto, lo stesso in cui Imma trascorre le vacanze estive con la famiglia. Ed è il suo gestore Vaccaro, prima di sparire nel nulla, a rivelarle che l’ultima volta che ha visto Aida era in compagnia di Covaser. Interrogato, l’attore fornisce un alibi di ferro. Nel frattempo presso un’azienda agricola vengono ritrovate le parti mancanti della vittima, tutte esclusa una: il bacino

Imma Tataranni Sostituto Procuratore streaming

Imma Tataranni Sostituto Procuratore sui social: seguilo con noi

