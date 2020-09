Maze Runner La fuga è il film stasera in tv martedì 22 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Maze Runner La fuga film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Maze Runner: The Scorch Trials

USCITO IL: 15 ottobre 2015

GENERE: Azione, Thriller, Fantasy

ANNO: 2015

REGIA: Wes Ball

CAST: Dylan O’Brien, Thomas Sangster, Kaya Scodelario, Aidan Gillen, Ki Hong Lee, Giancarlo Esposito, Patricia Clarkson, Barry Pepper, Lili Taylor

DURATA: 131 Minuti

Maze Runner La fuga film stasera in tv: trama

Dopo essere scappati dal labirinto in cui erano prigionieri, Thomas e compagni si rendono conto di essere finiti di nuovo in pericolo, con sole due settimane di tempo per attraversare le Terra devastata dalle radiazioni solari e da una malattia mortale.

Maze Runner La fuga film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel di Maze Runner – Il labirinto ed è l’adattamento cinematografico del romanzo La fuga – Maze Runner (The Scorch Trials) scritto da James Dashner.

Il film è seguito dal terzo e ultimo capitolo dal titolo La rivelazione – Maze Runner.

Per questo film Dylan O’Brien è stato premiato ai Teen Choice Award come Miglior attore in un film d’azione/avventura.

Tra film e libri ci sono moltissime differenze sia nella trama sia nello sviluppo dei personaggi. Ad esempio, mentre nei libri ci sono solo due labirinti, nei film ce sono molti di più.

Maze Runner La fuga streaming

Maze Runner La fuga streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Maze Runner La fuga film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=keLYv7bzf_8

Stasera in TV sui social

