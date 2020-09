Sliding Doors è il film stasera in tv martedì 22 settembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sliding Doors film stasera in tv: cast

La regia è di Peter Howitt. Il cast è composto da Gwyneth Paltrow, John Hannah, John Lynch, Jeanne Tripplehorn, Zara Turner, Douglas McFerran, Paul Brightwell, Nina Young, Virginia McKenna, Kevin McNally, Theresa Kartell, Christopher Villiers, Joanna Roth, Paul Stacey, Terry English, Peter Howitt, Neil Stuke, Evelyn Duah, Charlotte Fryer.

Sliding Doors film stasera in tv: trama

Helen arriva tardi in ufficio e viene licenziata. Decide di tornare in anticipo a casa ma arrivata alla metropolitana la storia si sdoppia: c’è Helen che perde il treno e che viene aggredita ma c’è anche la Helen che riesce a salire sulla metro.

Sliding Doors streaming

Sliding Doors streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sliding Doors film stasera in tv: trailer

