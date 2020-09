Youth La giovinezza è il film stasera in tv martedì 22 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Youth La giovinezza film stasera in tv: cast

La regia è di Paolo Sorrentino. Il cast è composto da Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Youth La giovinezza film stasera in tv: trama

In vacanza in un albergo esclusivo sulle Alpi Svizzere, si ritrovano in vacanza vecchi amici Fred e Mick. Il primo è un ottantenne compositore e direttore d’orchestra Fred Ballinger che si è ormai ritirato in pensione da tempo. L’altro anziano signore è il suo amico Mick Boyle un regista che sta terminando di girare quello che immagina sarà il suo ultimo film importante. I due amici passano le giornate pensando al futuro e osservando con curiosità le vite degli altri.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

In vacanza con Fred c’è anche la figlia Lena, che coglie l’occasione per rinfacciare al padre di non aver saputo amare la madre. Un inviato della Casa Reale Inglese, giunge in albergo direttamente da Buckingham Palace, per convincere Fred a dirigere un ultimo concerto. Questo fatto aiterà i due anziani uomini a chiarire il loro rapporto e non solo.

Youth La giovinezza streaming

Youth La giovinezza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Youth La giovinezza film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=0VRlrO34ASo

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili