E’ nata una star? è il film stasera in tv mercoledì 23 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

E’ nata una star film stasera in tv: cast

La regia è di Lucio Pellegrini. Il cast è composto da Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo, Pietro Castellitto, Michela Cescon, Gisella Burinato, Cristina Odasso.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

E’ nata una star film stasera in tv: trama

Lucia (Luciana Littizzetto), la moglie, Fausto (Rocco Papaleo), il marito, e Marco (Pietro Castellitto), il figlio adolescente, formano una famiglia come tante: soliti problemi, solito tran tran. Una mattina Lucia trova nella buca delle lettere un video con tanto di biglietto ad accompagnarlo. Ad averle gentilmente inviato il cd è la sua vicina di casa. Si tratta di un video vietato ai minori di cui s’intuisce bene il genere, ma quel che lascia Lucia di sasso è che sulla copertina c’è la foto di suo figlio Marco! Possibile che suo figlio sia un pornostar? E soprattutto, che parole userà per dirlo a suo marito Fausto? E già, perché è insieme a lui che lei dovrà parlare a Marco del “talento” a lungo taciuto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

E’ nata una star film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dal romanzo omonimo dal titolo Not a star scritto da Nick Hornby nel 2010.

E’ nata una star streaming

E’ nata una star streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

E’ nata una star film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili