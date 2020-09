Rambo 2 la vendetta è il film stasera in tv mercoledì 23 settembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rambo 2 la vendetta film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Rambo: First Blood Part II

GENERE: Azione

ANNO: 1985

REGIA: George P. Cosmatos

CAST: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier, Steven Berkoff, Julia Nickson, William Ghent, Voyo Goric, Martin Kove, Andy Wood, George Cheung

DURATA: 94 Minuti

Rambo 2 la vendetta film stasera in tv: trama

Dopo i fatti accaduti nel primo film, ritroviamo John Rambo (Sylvester Stallone) imprigionato in un penitenziario e condannato ai lavori forzati. Al veterano di guerra, però viene fatta un’offerta allettante, infatti il colonnello Samuel Trautman (Richard Crenna) gli permetterà di essere rilasciato se in cambio partirà per una importante missione. Rambo accetta e parte verso il Vietnam del nord alla ricerca di campi di prigionia ancora attivi e conseguente liberazione dei prigionieri americani. Molto presto però Rambo scopre che questa missione governativa nasconde ben altro rispetto a quello che gli era stato detto da Trautman.

Rambo 2 la vendetta film stasera in tv: curiosità

Il film ottenne nel 1986 il premio come Miglior film al Golden Screen. Fu anche in nomination per il Premio Oscar come Miglior montaggio sonoro.

Le riprese non sono state girate in Vietnam, ma a Tecoanapa in Messico. La scena della famosa esplosione è stata girata ad Acapulco.

Rambo 2 la vendetta streaming

Rambo 2 la vendetta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Rambo 2 la vendetta film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

