CHICAGO MED 4 EPISODI 24 SETTEMBRE 2020. Arriva su Italia 1 giovedì 24 settembre 2020 la quarta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Med 4 trama episodi 24 settembre 2020 su Italia 1

Chicago Med 4 trama episodio 14 Un’orribile verità. Un fuoristrada si abbatte su un mercatino e travolge la folla. Tra i passanti ci sono anche Maggie e Natalie, che si rendono conto immediatamente della gravità della situazione e iniziano con fatica a soccorrere i feriti e a constatare i decessi. il conducente del veicolo viene trasportato in ospedale in stato di incoscienza, ma al suo risveglio emerge un’orribile verità: l’uomo ha compiuto quel gesto estremo di proposito, per uccidere delle persone di colore. tra le vittime c’è una ragazza idonea alla donazione degli organi, ma inizialmente sua madre si rifiuta di dare il consenso all’espianto perchè vuole essere certa che il cuore della giovane non venga donato proprio a un razzista.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Med 4 trama episodi 24 settembre 2020 su Italia 1

Chicago Med 4 trama episodio 15 Vecchie e nuove fiamme. Will scopre una donna congelata nella neve. Ben presto si rende conto che la suo paziente ha un problema con l’alcol. Nel frattempo, Natalie fa una telefonata a casa di Phillip Davis, la cui moglie e’ morta dando alla luce la loro bambina. Connor rifiuta di eseguire un intervento chirurgico alla madre di Robin per i gravi rischi che la paziente, ex moglie del dottor Charles, correrebbe. Ava si offre di sostituirlo. Ethan e April si occupano di un giovanissimo paziente con un cancro aggressivo, i cui genitori convincono il fratello minore a donare i suoi organi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Med 4 trama episodi 24 settembre 2020 su Italia 1

Chicago Med 4 trama episodio 16 La distanza tra di noi. Un’auto sfonda le porte dell’ingresso ambulanze. Ethan deve prendere alcune decisioni difficili nel tentativo di salvare un dipendente dell’ospedale intrappolato sotto il rottame dell’auto e April, anch’essa in pericolo. Will e Natalie si trovano ad affrontare un caso disperato. Connor e Ava sono alle prese con un impossibile intervento sul cuore.

Chicago Med 4 streaming

Chicago Med 4 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Med 4: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Med 4 basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoMed, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago Med 4 segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago Med 4: link utili