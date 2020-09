Fuga per la vittoria film stasera in tv 24 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Fuga per la vittoria è il film stasera in tv giovedì 24 settembre 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fuga per la vittoria film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Victory

GENERE: Drammatico

ANNO: 1981

REGIA: John Huston

CAST: Max von Sydow, Michael Caine, Sylvester Stallone, Jean-François Stévenin, Tim Pigott-Smith, Benoît Ferreux, Carole Laure, Jack Lenoir, Daniel Massey, Pelé, Souad Amidou

DURATA: 113 Minuti

Fuga per la vittoria film stasera in tv: trama

In un campo di concentramento tedesco per prigionieri di guerra, l’ufficiale nazista Von Steiner riconosce nel recluso Colby un famoso giocatore di calcio inglese. Von Steiner è un accanito tifoso e non ha ancora digerito il fatto che la nazionale tedesca non abbia mai sconfitto la squadra britannica. Propone, perciò, un incontro fra una squadra tedesca e una composta dai prigionieri alleati.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fuga per la vittoria film stasera in tv: curiosità

La pellicola prende ispirazione dalla partita della morte che si tenne a Kiev il 9 agosto 1942 tra una squadra di calciatori di ucraini contro una composta da ufficiali dell’aviazione tedesca Luftwaffe.

Rolling Stone ha inserito il film al 21° posto della classifica dei migliori film sportivi della storia del cinema.

Sylvester Stallone si allenò da settimane prima rispetto all’inzio delle riprese, mentre stava girando I falchi della notte. Ad allenarlo ci pensò Gordon Banks, portiere inglese campione del mondo el 1966.

Fuga per la vittoria streaming

Fuga per la vittoria streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fuga per la vittoria film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=WAIWjSv0cgY

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili