NERO A METÀ 2 SECONDA PUNTATA. Giovedì 24 settembre 2020 torna su Rai 1 la fiction con Claudio Amendola con l’inedita seconda stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Nero a Metà 2 terza puntata: trama e anticipazioni 24 settembre 2020

Nero a Metà 2 terza puntata episodio 5 Quello che resta. Nel cortile di una scuola vengono ritrovati i vestiti di un ragazzo scomparso, accompagnati da una scritta che non prelude a nulla di buono. Ascoltando gli studenti, si scopre che l’alunno era vittima di bullismo, ma nessuno sembra dire nulla di più, fino alla scoperta della sua morte. Grazie al tenace lavoro della squadra, Muzo ottiene i domiciliari e Malik si convince della sua innocenza.

Nero a Metà 2 terza puntata episodio 6 Qualcosa di troppo. Un accumulatore seriale viene ucciso nel suo appartamento. Per risolvere il caso risulta fondamentale il contributo della psicologa che seguiva da tempo il disturbo dell’uomo. Tra lei, Monica Porta, e Malik scatta un feeling immediato, non solo lavorativo. Il proseguimento delle indagini, scagiona definitivamente Muzo dimostrando che Olga e Paolo sono stati uccisi dalla stessa persona.

Nero A Metà streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

