Tremors 2 è il film stasera in tv venerdì 25 settembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tremors 2 film stasera in tv: cast

La regia è di S.S. Wilson. Il cast è composto da Fred Ward, Christopher Gartin, Helen Shaver.

Tremors 2 film stasera in tv: trama

Tornano le gigantesche creature sotterranee e questa volta seminano panico e morte nei campi petroliferi del Messico. Solo tre impavidi uomini possono fermarle.

Tremors 2 streaming

Tremors 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

