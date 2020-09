Arrivano i prof è il film stasera in tv sabato sabato 26 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Arrivano i prof film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 1 maggio 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Ivan Silvestrini

ATTORI: Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana, Pietro Ragusa, Alessio Sakara, Andrea Pennacchi, Giusy Buscemi, Francesco Procopio, Christian Ginepro, Irene Vetere, Rocco Hunt

DURATA: 100 Minuti

Arrivano i prof film stasera in tv: trama

Siamo a fine anno scolastico e ovunque ci sono festeggiamenti per le promozioni all’esame di maturità. Ma al liceo Alessandro Manzoni purtroppo solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Preside accoglie del Manzoni non sa più come fare per risolvere la situazione. Accetta allora la proposta del Provveditore di fare un ultimo, estremo, rischioso tentativo con l’obiettivo di avere almeno la metà degli alunni promossi.

A tal fine recluta i peggiori insegnanti nella speranza che possano riuscire dove hanno fallito i migliori. Così l’Alessandro Manzoni rinnova il corpo insegnanti con sette professori molto particolari e con progetti didattici rivoluzionario. ognuno ha un proprio personalissimo metodo di insegnamento. I risultati sperati non arrivano. Tuttavia gli alunni del Manzoni cominciano a capire che sta accadendo qualcosa di grande grazie ad uno sgangherato e sconclusionato corpo docente a cui però importa davvero di loro. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Arrivano i prof film stasera in tv: curiosità

La pellicola è ispirata a Les Profs, film non distribuito in Italia, a sua volta ispirato a un comic book francese, che nel 2013 ha avuto in Francia 4 milioni di spettatori, per un incasso totale di oltre 30 milioni di euro.

La canzone Arrivano i Prof è cantata da Rocco Hunt.

Arrivano i prof streaming

Arrivano i prof streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Arrivano i prof film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

